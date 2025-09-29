Tata Capital: ಅ. 6ರಿಂದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಐಪಿಒ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ ₹15,512 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹310ರಿಂದ ₹326ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (ಆ್ಯಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 47.58 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1.38 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. </p>.<p>ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಶೇ 88.6ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ (ಐಎಫ್ಸಿ) ಶೇ 1.8ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ನೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಲ ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಐಪಿಒ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಎರಡನೇ ಐಪಿಒ ಆಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ₹3,655 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ವರಮಾನ ₹28,313 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>