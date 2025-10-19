<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ಯಾತ್ರಾ’ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ಯಾತ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ (ಆ್ಯಡ್ ಪಾಸ್) ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಸುವ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಒಟಿಪಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನ ಮೌಲ್ಯ ₹3 ಸಾವಿರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳು (ಖಾಸಗಿ ಕಾರು, ಜೀಪ್, ವ್ಯಾನ್ಗಳು) 200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪಾಸ್ ಬಳಸಬಹುದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>