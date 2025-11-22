ತೆಳುವಾದ ವಾಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟೈಟನ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಟಾಟಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯು ‘ಟೈಟನ್ ಎಜ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಿಮ್’ ವಾಚ್ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಅನಲಾಗ್ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಾಚ್ ಕೇವಲ 3.3 ಮಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಿಮ್ಸನ್ ವಾಚಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಎಜ್ ಸರಣಿಯ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸಂನ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ ಈ ವಾಚು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಟೈಟನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>