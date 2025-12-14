ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
commerce news
ಜನವರಿಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆಯು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಸತೀಶ್ ಹಾಯರ್‌ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್‌ನ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
TV

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

