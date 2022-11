ಟ್ವಿಟರ್‌ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದ ಮಸ್ಕ್‌

ನವದೆಹಲಿ: ನೌಕರರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿ ತೊರೆತಯುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ‌ರ್‌ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಟಿರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ‘ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮೀರಿ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಮೇಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ತಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ‌ರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

The best people are staying, so I’m not super worried

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022