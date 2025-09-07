ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news
ADVERTISEMENT

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಎಫ್‌ 6, ವಿಎಫ್‌ 7 ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:42 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಎಫ್‌ 6 ಮತ್ತು ವಿಎಫ್‌ 7 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಎಫ್‌ 6 ಮತ್ತು ವಿಎಫ್‌ 7 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
AutomobileCar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT