ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್: ಹೇಗೆ ಇದರ ವರ್ಗಾವಣೆ?

<p>‘ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ’ (ಸೆಬಿ) ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು (ಇಟಿಎಫ್) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಜಟಿಲವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಂ.ಎಫ್. ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲು ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ‘ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇ ಷನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.<h3><strong>ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ?:</strong></h3>.<p>* ಇಟಿಎಫ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>* ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಭಾಗಶಃ ವರ್ಗಾವಣೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಗಶಃ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಿಡೀಮ್ ಆಗುತ್ತವೆ.</p>.<h3><strong>ಏನು ಬೇಕು?:</strong></h3>.<p><strong>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು (Transferor) ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:</strong></p>.<p>* ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. </p>.<p>* ಅವರ ಎಂ.ಎಫ್. ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಲಾಕ್–ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. </p>.<p><strong>ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ (Transferee) ಇವು ಅಗತ್ಯ:</strong></p>.<p>* ಮಾನ್ಯವಾದ ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ-ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p>.<p>* ಅವರು ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.</p>.<h3><strong>ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ</strong></h3>.<p><strong>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ:</strong></p>.<p>* ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಕೇವಲ ಆರ್ಟಿಎ ಮತ್ತು ‘ಎಂಎಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್’ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>* ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಷೇರುಪೇಟೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:</strong></p>.<p>* ನಕಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.</p>.<p>* ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆಯುವವರ ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>* ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ (stamp duty) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:</strong> ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>* <strong>ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರ:</strong> ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊನೆಯ ಎನ್ಎವಿ (ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h3><strong>ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?</strong></h3>.<p>* <strong>ಪ್ರಾರಂಭ:</strong> ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಆರ್ಟಿಎ/ಎಂಎಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗ್–ಇನ್ ಮಾಡಿ,<br>ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಫೋಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>* <strong>ದೃಢೀಕರಣ:</strong> ಕೆವೈಸಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆಯೇ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅರ್ಹರೇ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>* <strong>ಅನುಮೋದನೆ:</strong> ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಒಟಿಪಿ ದೃಢೀಕರಣವು ಸುರಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>* <strong>ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ:</strong> ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>* <strong>ಅನುಷ್ಠಾನ:</strong> ಆರ್ಟಿಎ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಎರಡೂ<br>ಕಡೆಯವರಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೊಲಿಯೊ ವಿವರಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಒಎ) ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.<h3><strong>ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು:</strong></h3>.<p>* ವರ್ಗಾವಣೆ ನಂತರದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು.</p>.<p>* ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿನಾಂಕದಂದು (record date) ಮಾಡಿದ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿನಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಹೂಡಿಕೆಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಸೆಬಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಗದಪತ್ರದ, ಕಚೇರಿ ಓಡಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ, ಚಾರ್ಟರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>