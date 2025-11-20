ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

ಡಿಮ್ಯಾಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್: ಹೇಗೆ ಇದರ ವರ್ಗಾವಣೆ?

ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಗಡೆ ಹುಳಗೋಳ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
InvestmentMutual fund

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT