ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ | ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 81 ವರ್ಷ. ನಾನು 1998ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ₹50,000ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ನಿವೇಶನ ಈಗ ₹17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ತೆರಿಗೆ ಬರಬಹುದು?

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನಗೆ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ವೇತನ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ.

