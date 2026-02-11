ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌; ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವೇ?

ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ನಾನು ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರ. ನನ್ನ ಆದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇತನ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಷೇರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2025–26ರಿಂದ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ₹12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿ ಆದಾಯವೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹12 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಆದಾಯವೂ ವಿನಾಯಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾನು ಕಳೆದ 5–6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹10 ಲಕ್ಷ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಫಂಡ್ಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ತೋರಿಸದೆ ಇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫಂಡ್ಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊರಕಿರುವ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ ಸುಮಾರು ಶೇ 6ರಷ್ಟು.
ನಿಯಮಿತ ಎಸ್ಐಪಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾದರೂ, ದೊರಕುತ್ತಿರುವ ಲಾಭವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಅಪಾಯರಹಿತ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ? ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.