ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅನುರಣನ ಅಂಕಣ: ಜಾತೀಯ ಅಹಂನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೋಡಾ!

ನಾರಾಯಣ ಎ.
ನಾರಾಯಣ ಎ.
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮರುಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಲೆಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರಿಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
