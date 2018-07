ಟ್ರಾಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಧಾರ್ ಪ್ರಹಸನ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸರಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದೂರು ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜನರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬದಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ ‘ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನನ್ನ ಸರ ಕದಿಯಲಿ’ ಎಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ‘ಇದೆಂಥ ಬಾಲಿಶ ವರ್ತನೆ’ ಎಂದು ಜನರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಂತೂ ಖಚಿತ.

ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ (ಜುಲೈ 28) ನಡೆಯಿತು. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ‘ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿ’ ಎಂದರು. ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಲವರು ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾದವು. ಒಬ್ಬರಂತೂ ಅಮೇಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಷರತ್ತಿನ ಅನ್ವಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಈ ಪ್ರಹಸನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆರ್.ಎಸ್. ಶರ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿಶ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಮೂಲಕ ‘ಇವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಆರ್. ಎಸ್. ಶರ್ಮ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ‘ಹಾನಿ’ಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಯುಐಎಡಿಐ) ಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಈಗ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಯ್ ಎಂಬ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಯ್ ಈಗ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

My Aadhaar number is 7621 7768 2740

Now I give this challenge to you: Show me one concrete example where you can do any harm to me!

— RS Sharma (@rssharma3) July 28, 2018