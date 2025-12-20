ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯ-ನಮಸ್ಕಾರ: ಮೆಕಾಲೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ, ಏಕೆಂದರೆ...

ಎ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಚಾರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಭಾರತದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಾಲ ಈಗ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ.
