ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ: ಸುಳ್ಳಿಗೀಗ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಲ

ಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
‘ಡೀಪ್‌ ಫೇಕ್‌’ ಎಂಬ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳಿನ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಕುಬೂದಿಯ ಇಂಥ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರು?
Fake newsArtificial intelligenceAI

