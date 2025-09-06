ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecommunitydasara
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ‘ಗೀತೆ’ಯ ಮೆರುಗು

ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಎಡಿಸಿ ಶಿವರಾಜು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ–ಸಾಹಿತ್ಯ–ನಿರ್ದೇಶನ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು

ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು   

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಅನೂ‍ಪ್ ರಾಘ ಟಿ.

MysoreDasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT