ಇಂದು ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: ಇದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

<p>'ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ'ಯನ್ನು ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು 'ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಅಥವಾ 'ಭಾರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಭರತ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು 'ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆ' ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಶುಭಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>.ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026: ಈ ರಾಶಿಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ.<p>ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಡಮರುಗವನ್ನು ಇಂದು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p><p>ಈ ದಿನ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಮರುಗ ಇಟ್ಟು ಶಿವನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂದು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>