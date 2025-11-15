ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಅವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1962ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ ಗುಳಪ್ಪಗೋಳ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
