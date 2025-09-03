ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ | ನೆಲವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಶಾಲೆ

ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಸಲಾಗುವುದು. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಡಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಮುತ್ತಣ್ಣ ಚಲವಾದಿ, ಪಿಡಿಒ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗಾರವಾಡ, ಸದಸ್ಯ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೆಲವಗಿ
ಹಳೇ ನೆಲವಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು
ಹಳೇ ನೆಲವಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು
ನೆಲವಗಿ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು
ನೆಲವಗಿ ಆಸರೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು
BagalakotBadami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT