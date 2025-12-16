ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ರಾಜ್ಯದ ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರದವರ ಕಣ್ಣು

ಅಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
