<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಿರೀಶ ಕೆರೂರು ಎಂಬುವವರು ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.</p>.<p>'ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯುದ್ಧ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗಿರೀಶ ಅವರ ಸಹೋದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೋಹಾದ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅರವಿಂದ, 'ಸೈರನ್ ಮೂಲಕ ಅಲರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>