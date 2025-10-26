<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</strong>: ಚಿಮ್ಮಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 14 ಹಾಗೂ 17ರ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿತು.</p>.<p>14ರ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಂಡವನ್ನು 29-32ರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 11 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ತಂಡದ ರೈಡರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಂಡೇಕಾರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ 26-25ರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಂಡ 27-24 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>17ರ ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವನ್ನು 12-31ರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಸಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಂಡ 10-6ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡ 31-12ರಿಂದ ಶಿರಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>