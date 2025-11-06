ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪುಷ್ಕರಣಿ,ಹಳ್ಳ: ಬನಶಂಕರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಪರದಾಟ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸುತ್ತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ.</p>.<p>ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಮಲಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಬಟ್ಟೆ, ಕಸ ಹರಡಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿ ಸುತ್ತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ.</p>.<p>ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಭಕ್ತ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಭಕ್ತರು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಷ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದೇ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿಸರ್ಗ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್..ಎಚ್.ವಾಸನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿನಂತಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಹಳ್ಳದ ಸುತ್ತ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ ಹರಿದ್ರಾತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>