<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ 'ಆರ್ಸಿಬಿ'ಯ ಮಾರಾಟ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಂಬು ನೀಡುವಂತೆ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿ. (ಯುಎಸ್ಎಲ್), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</strong></p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>'ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಯುಎಸ್ಎಲ್, ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮೂಲ ಉದ್ಯಮವಾದ 'ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ'ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರು ವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.</p>