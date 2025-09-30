ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀಗಳ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಸವಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ ಮುಂತಾದವರು
Bagalakote

