ಬೀಳಗಿ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತಸೌಧ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿ ತಲುಪಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ನಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. </p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಳವಾಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">ವಿನೋದ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೀಳಗಿ</span></div>