ಬೀಳಗಿ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಬೀಳಗಿಯ ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು
ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಂತಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಫ್ಟ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ವಿನೋದ ಹತ್ತಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೀಳಗಿ
hospitallift

