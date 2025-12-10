ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಟಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ‘ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿ’: ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
Bagalkot

