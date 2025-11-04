ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ತೇರದಾಳ | ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ: ತಾಪತ್ರಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೇರದಾಳ-ಹಾರೂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕವ್ವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು
ತೇರದಾಳ-ಹಾರೂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೀಮಿ ಲಕ್ಕವ್ವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು
Bagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT