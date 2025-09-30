ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು

ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ
ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಗಾರ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಹುನಗುಂದದ ಹೊರವಲಯದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಆಗದಿರುವುದು
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
Bagalakote

