ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ

ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ; ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದುವೈ.
ಎಫ್. ಆಡೀನ, ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಾದಾಮಿ
Bagalakote

