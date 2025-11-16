ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ | ಹರದೊಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದು

ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಗಂಡಾರತಿ ಸೇವೆ, 4 ದಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
ಹರದೊಳ್ಳಿ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಹರದೊಳ್ಳಿ ಹನಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ
ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹನಮಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ
ಹನಮಪ್ಪ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ
ಹನಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜಾತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಆಚರೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹರದೊಳ್ಳಿ
Bagalakote

