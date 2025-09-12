ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ: ನಾಲ್ಕು ದಶಕವಾದರೂ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಪೂರ್ಣ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಕಂದಗಲ್ ಹನಮಂತರಾಯರ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಕಂದಗಲ್ ಹನಮಂತರಾಯರ ರಂಗಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ₹25 ಲಕ್ಷದಲ್ಲೂ ರಂಗಮಂದಿರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಡಾ.ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
ರಂಗಮಂದಿರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು
ಎ.ಎಚ್.ಮುಜಾವರಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
Bagalakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT