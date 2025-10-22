ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ | ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗೆ ಗ್ರಹಣ

15 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ; ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾಮಗಾರಿ
ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:47 IST
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿ
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಶಾಸಕ
Bagalakote

