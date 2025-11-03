ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ: ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

<p><strong>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೇಚೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 60 ಕೆ.ಜಿ. ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಳ ತಂಡವನ್ನು 4 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ತಂಡ ಸೋಲಿಸಿ ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶಿರೋಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹15 ಸಾವಿರ, ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಿಂಗಾಪುರ ಎಸ್.ಕೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮುಧೋಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಚನ್ನಾಳ, ಹಣಮಂತ ಮೋಪಗಾರ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಸನದಿ, ಪಿಯೂಸ್ ಓಸ್ವಾಲ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯ್ಕ, ಲಾಲಸಾಬ ಪೆಂಡಾರಿ, ಆನಂದ ತಮದಡ್ಡಿ, ರಜಾಕ ಪೆಂಡಾರಿ, ಮಹಾದೇವ ಜಾಡರ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>