ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಸಾಪ ಸಭೆ: ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ..

5ರಂದು ಕಲ್ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ * ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಏರುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:26 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:26 IST
Bagalakote

