ಲೋಕಾಪುರ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್: ₹5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ

<p><strong>ಲೋಕಾಪುರ</strong>: ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಳಬಸು ಕಾಜಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರೈತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಘ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ₹5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಗಸದವರ, ನಿರ್ಧೇಶಕರಾದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮುದ್ದಾಪೂರ, ಮಾರುತಿ ರಂಗನ್ನವರ, ರಮೇಶ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ, ತಿಮ್ಮವ್ವ ಭೂಸರಡ್ಡಿ, ಅನಸೂಯಾ ಪಾಟೀಲ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕೃಷ್ಣಾ ನಿಂಗನಗೌಡರ ಇದ್ದರು.ಲೋಕಾಪುರ, ಜಾಲೀಕಟ್ಟಿ. ಬಿ.ಕೆ. ಜಾಲೀಕಟ್ಟಿ.ಕೆ.ಡಿ. ಚೌಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>