ಬಾಗಲಕೋಟೆ| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತ

ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವೇ ಗತಿ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ
ವೈ. ಗಂಗಾಧರ ಅಮೀನಗಡ
FarmersAgriculture

