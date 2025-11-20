ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಆರಂಭವಾಗದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ದರ ಕುಸಿತದ ಭೀತಿ

ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಆರಂಭವಾಗದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ * ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಜಗದಾಳ ರಸ್ತೆಯ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು
ರಬಕವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಧರೆಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ರೈತ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 2400 ನಿಗದಿ ಅಗಿದೆ.
ವಿ.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
