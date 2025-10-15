ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುನಗುಂದ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರತೆಗಳ ಆಗರ ನಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ

ಸಂಗಮೇಶ ಹೂಗಾರ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:07 IST
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಅಮರಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಾಗೂರು
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
- ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ, ಪಿಡಿಒ ನಾಗೂರು
ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣದ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
Bagalkot

