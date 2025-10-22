ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictbagalkot
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಪೊಲೀಸರ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ ಅನನ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:54 IST
ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುತಾತ್ಮರ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ
ಸಂಗಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Bagalakote

