3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ

ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:11 IST
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ಪಂಕಜಾ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
