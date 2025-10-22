ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 7,629 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚುರುಕು
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:51 IST
Bagalakote

