ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಬಾದಾಮಿ</strong>: 'ಶಿಲಾರೋಹಣದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಾಲುಕ್ಯ ಶಿಲಾರೋಹಣ ತರಬೇತಿದಾರ ರವಿ ವಡ್ಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಾಲುಕ್ಯ ಶಿಲಾರೋಹಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಬಿ. ಮಮದಾಪೂರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪದ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರುವ ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಎ. ತೋಪಲಕಟ್ಟಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಗರ ಕಾಟಾಪೂರ, ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಅಸೂಟಿ, ಶಿವಶಂಕರ ವಡ್ಡರ, ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಭಯನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿದೆ' ಎಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಹಿರೇಮಠ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಡೇಸೂರ, ಮಹೇಶ ಕೆಂಗಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಕುಂದರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಎಸ್.ಎಚ್. ಸಂಕನಗೌಡರ, ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾಳಗಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಪೂಜಾರ, ಲಿಂಗರಾಜ ಮಟ್ಯಾಳ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>