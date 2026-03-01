ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot

ತೇರದಾಳ | ಕ್ಷಣ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕ: ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ಕುಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:47 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೇರದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸುತ್ತಿರುವ ಪೈಲ್ವಾನರು.
ತೇರದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಸಾಲಟ್ಟಿಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸುತ್ತಿರುವ ಪೈಲ್ವಾನರು.
BagalkotWrestling Fest

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT