ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಯುಕೆಪಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪಿ.ಎಚ್.ಪೂಜಾರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾತ ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಪೂಜಾರ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:12 IST
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು
ಪಿ.ಎಚ್‌. ಪೂಜಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
