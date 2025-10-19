ದೀಪಾವಳಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂಜೆ, ಗೋಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯು 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೇ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ದೀಪಾವಳಿಯ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಟಾಕಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ.<ul><li><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಧನತ್ರಯೋದಶಿ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ನೀರು ತುಂಬುವ ದಿನ ಅಥವಾ ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶುದ್ದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಗಂಗಾಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.15ಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ.</p></li><li><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 5:55ಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8:28 ರಿಂದ 11:40 ರವರೆಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಅಂಗಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥವಾ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20 ರಿಂದ 7:20ರೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:56 ರಿಂದ 11:56 ರವರೆಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಪೂಜೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೋಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:21 ರಿಂದ 7:09 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬಿದಿಗೆ ತಿಥಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾತೃತ್ವ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.Deepavali 2025: ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೆಂದು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>