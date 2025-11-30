ಮುಚಖಂಡಿ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಡಿ.9ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಚಖಂಡಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವವು ಡಿ.5ರಿಂದ ಡಿ10ರವರೆಗೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಡಿ.9ಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ಡಿ.5ರಿಂದ ಡಿ.8ಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಯ್ಯಾಚಾರ: ಡಿ.7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿವದೀಕ್ಷೆ, ಬಿಲ್ಕೆರೂರಿನ ಬಿಲ್ವಾಶ್ರಮದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮರಡಿಮಠದ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಕಾರ್ತೀಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅಚರಿಸಲಾಗುವುದು, ರಾತ್ರಿ 10.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾರೀಜಾತ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವುದು.</p>.<p><strong>ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ:</strong> ಡಿ.10ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಡಿ.16ರಂದು ಮರಿ ಕಾರ್ತೀಕೋತ್ಸವ ಜರಗುವುದು. ಅಯ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>