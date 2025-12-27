ಬಾಗಲಕೋಟೆ: 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹56.90 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದೇ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ₹56.90 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹56.90 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅ.20ರಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿ ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರುದಾರರನ್ನು ನಂಬಿಸಿತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ₹21.10 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ₹35.80 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಣ ಮರಳಿಸದೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೂರುದಾರರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>