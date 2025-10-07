ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictballari
ಸಂಡೂರು | ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ

ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಕಟ್ಟಡ: ಮಕ್ಕಳ ಪರದಾಟ
ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿ ಅನುದಾನ ಬಂದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ನಾಗರಾಜ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
Ballari

