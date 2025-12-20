ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ: ಮತ್ತೊಂದು ದೂರು

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಸ್ಪರರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಪದ್ಮಾ, ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಶೋಧಾ ಎಂಬುವವರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಮತಾ ಎಂಬುವವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ಪದ್ಮಾ, ರೋಹಿಣಿ ಅವರ ಮೇಲೂ ಮಮತಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೂಸ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ. 18ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>