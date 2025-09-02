ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಲಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್

ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು. ಇದರಿಂದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. 
ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಿಶ್ರಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ 
Ballary

