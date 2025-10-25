<p><strong>ಚೆಂಗ್ಡು:</strong> ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಾರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ 17 ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ 21-8, 21-17ರಿಂದ ತೈವಾನ್ನ ಯುನ್ ಚಿಯಾವೊ ಸು ವಿರುದ್ಧ; ಲಕ್ಷ್ಯಾ21-15, 21-19ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ರಿಯಾ ಹಾಗಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶೈನಾ ಮಣಿಮುತ್ತು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಶೈನಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-12, 16-21, 21-16ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಯುನ್ ಜೀ ಯಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಚಿಹಾರು ಟೊಮಿಟಾ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>